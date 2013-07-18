印度一学校发生食物中毒事件 至少25人死亡（更新版）

路透印度巴特那7月17日 - 印度比哈尔邦（Bihar）一所学校发生食物中毒事件，造成至少25名学生死亡，数十人被送往医院接受治疗。此事引发了暴力抗议和愤怒指控。

这些学生年龄在4-12岁之间，周二吃完米饭、大豆和其他豆类的午餐后出现了不适。

事发学校位于比哈尔邦恰布拉（Chapra）地区的Mashrakh村，该校按照免费午餐计划（Mid- Day Meal Scheme）向学生提供免费午餐。该计划是全球最大的学校饮食项目，涉及1.2亿儿童。

负责对这些学生进行治疗的医疗组称，他们怀疑学生们所吃的午餐中含有杀虫剂。

“这似乎是一起投毒案，但我们还需等待法医报告……如果是天然食品中毒，就不会有这多么孩子死亡，”当地政府官员Poonam Kumari从Mashrakh村通过电话对路透说。

“政府已经协助火化了21具孩子的尸体。不幸的是，还有四具孩子的尸体必须被火化，”她说。她补充说，其他孩子目前正在巴特那（Patna）接受治疗。吃过出事午餐的孩子共有48人。

“我们觉得食物中被有意或无意地混入了一些杀虫剂，但这需要通过调查才能清楚，”巴特那儿童医院一位负责人R.K. Singh说。

比哈尔邦政府表示正在调查这起灾难的原因。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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