印度一学校发生食物中毒事件 至少25人死亡

印度比哈尔邦恰布拉地区Mashrakh村一所学校发生食物中毒事件，造成至少25名学生死亡，数十人被送往医院接受治疗。此事引发了暴力抗议和愤怒指控。这些学生年龄在4-12岁之间，周二吃完米饭、大豆和其他豆类的午餐后出现了不适。该校按照免费午餐计划向学生提供免费午餐。路透