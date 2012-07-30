中印边境军备竞赛 中国略胜一筹

2012年5月28日，印度军方雇佣的工人在阿鲁纳恰尔修建提斯普尔-达旺高速公路。 REUTERS/Frank Jack Daniel

路透印度达旺7月30日电（记者 Frank Jack Daniel）---在世界屋脊，一场军备竞赛似乎正在上演。

在喜马拉雅山脉东部，亚洲两个超级大国正虎视对方。中国在西藏边境地区大量修建公路，并新建或扩建机场。美国国防部2010年报告称，中国在该地区部署了可搭载核弹头的中程导弹，中国在青藏高原的驻军约有30万。

印度正在进行扩充军力的10年计划。步兵5月开始在阿鲁纳恰尔邦边境地区进行巡逻，这是印度增兵6万左右计划的一部分，当地原有驻军12万。印度部署了两架苏30战斗机，并将部署“布拉莫斯”（Brahmos）巡航导弹。

“如果他们（中国）可以在那增强军力，我们也可以，”印度国防部长安东尼（A.K. Anthony）近期对议会称。

路透记者对印度的考察发现，印度在上述地区的基础设施建设远落後于中国。

人烟稀少的阿鲁纳恰尔邦内军事补给主要靠铁路。公路方面，当地妇女用锤子砸碎巨石来修路，很多妇女还背着孩子，也有一些老旧推土机参与工作。这就是印度修建现代高速路的方式，并寄望於通过这条路运输军队和武器。

中印两国1962年曾在该地区短时交战，当前在中国地图上整个阿鲁纳恰尔邦位於中国境内。

“中国西藏自治区的发展和基础设施的建设让中国拥有一定的能力，如果在某一时点问题无法得到解决，可能会出现一些问题，”印度原陆军总参谋长Gen. V.K. Singh称。

印度分析师和政策制定者在今年公布的《不结盟2.0》（Non-Alignment 2.0）报告中的观点更为激进。报告称，印度无法“完全排除阿鲁纳恰尔邦出现大规模军事攻势可能性”，并建议印度政府为可能出现的攻击做准备。

“我们明确感觉需要发展边境基础设施，与边境居民联络，进行全面发展，留有应对入侵的选择，以防事态恶化，”报告作者之一Rajiv Kumar在接受采访时表示。

印度媒体经常散布中国阴谋论，中印两国都在边境地区进行军事演习。

一些政策制定者淡化阿鲁纳恰尔邦问题。中印都拥有核武器，这将阻止全面战争的爆发，而地势因素令常规战争也很难爆发。中印两国高层接触频繁，也有助压力缓解。10年前中印双边贸易额只有几十亿美元，2011年这一数额达到740亿美元，也令双方的联系得到加强。

中国外交部发言人刘为民对中印边境争端比较乐观。他说：“中印双方在边界问题上有着共识，双方都致力於维护边境地区的和平与安宁。我们相信，只要双方共同努力、相向而行，两国就边界问题的谈判最终会产生成果。”

中国现代国际关系研究院中印关系专家胡仕胜表示，印度媒体过於夸大中印边境争端，称中国威胁很大。但是中国军方内部支持控制该地区的声音很微弱。

胡仕胜称，中国军队可以武力取得该地区控制权，但是长期而言维护这一成果将非常困难。

一名直接参与中印关系建设的印度高官对路透表示，中印两国不太可能爆发战争，但是随着两国影响力日增，都不得不加强边境的军力。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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