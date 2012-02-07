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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 7日 星期二 14:44 BJT

印度增强军力抗衡中国 会不会太迟？

拥有130万兵力的印度军队面临装备过时、决策拖沓等问题，目前正进行重大调整,该国防务重点已从宿敌巴基斯坦转向中国。印度是世界最大武器进口国，计划未来十年支出1,000亿美元购买武器装备。

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