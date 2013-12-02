中印因边境问题再起口水战

路透新德里/上海11月30日 -中国周六呼吁印度不要采取使两国边界问题复杂化的举动。印度总统慕克吉前一天对中印争议地区进行访问，并称该地区是印度不可分割的一部分。

中国和印度刚刚于上月签署边界防务合作协议，以确保两国边界分歧不会引发对峙。中国和印度曾在1962年爆发短暂的边境战争。

但印度总统慕克吉对争议地区进行访问，重新引发了中印边界问题的口水战。

该争议区域印度称阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh），即中国藏南的达旺地区，中国宣称对该地区拥有主权。

中国外交部发言人秦刚就慕克吉访问所谓“阿鲁纳恰尔邦”答记者问时称：“希望印方与中方相向而行，维护双边关系大局，不要采取使问题复杂化的举动，共同努力维护边境地区的和平与安宁，为边界谈判创造有利条件。”

“当前，中印关系保持了良好的发展势头，双方正在通过特代会晤以友好协商的方式探讨解决两国边界问题。”

慕克吉对阿鲁纳恰尔邦议员称，该邦是“印度‘向东看’对外政策的核心利益相关地区”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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