印度将开发与中国存争议的边境地区

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透新德里9月15日(记者 Tommy Wilkes) - 印度已放宽在与中国存争议的边境地区附近修建公路和军事设施的限制。印度新政府寻求缩小与中国发达的运输网络间的差距，并对中国政府采取更为强硬的立场。
印度环境部长贾瓦德卡(Prakash Javadekar)对路透表示，为加快公路建设，他已经放宽阿鲁纳恰尔邦地区（Arunachal Pradesh，中国称为藏南地区）有争议边境100公里以内的环境法规。
印度政府该举措还允许在该地区修建兵站、军火库、学校和医院。
中国国家主席习近平将于9月17-18日访问印度。
贾瓦德卡表示：“这事关国防准备。中国边境那边不仅修建了很好的公路，他们还在加大铁路网络的建设。由于公路质量糟糕，我们的军队面临不少问题。”
公路建设将在未来数月中启动。
这一转变与印度总理莫迪料将在印度与邻国的领土纷争中采取更强硬立场的预期相吻合。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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