习近平访印在即 印方表示将捍卫中印边界

路透新德里9月16日(记者 Sanjeev Miglani) - 印度周二表示，他们将坚定捍卫其与中国长达3,500公里的边界。此前有印度媒体报导称，中印在有争议边境发生新对峙。

《印度斯坦时报》(Hindustan Times)报导称，200多名中国士兵上周进入喜马拉雅西部拉达克(Ladakh)地区，并在此修建了一条2公里长的公路。印度政府将此地视为印方领土。

报导称，印度士兵与中国部队对峙，并要求其撤离，随后在9月10晚间，印度士兵拆除了中国军队修建的临时道路。

印度外交部对此未立即发表评论。

中印两国均试图在中国国家主席习近平访问印度前营造积极氛围，这也是自印度总理莫迪5月份上台以来首次与习近平举行峰会。习近平将在结束对马尔代夫和斯里兰卡的访问后于周三抵达印度。

预计两国将加深商业联系，并为中国投资印度基础设施铺路，但有争议的边界地区依然是两国政治关系向好的一个路障。

印度外交部发言人Syed Akbaruddin表示，莫迪与习近平将在本周讨论边界争端问题。

中国外交部发言人洪磊表示，边界问题没有影响中印关系的发展。

“我们希望两国继续努力，保持这一良好态势，为两国关系的进一步发展创造良好的气氛和条件。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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