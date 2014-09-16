习近平访印在即 印方表示将捍卫中印边界

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透新德里9月16日(记者 Sanjeev Miglani) - 印度周二表示，他们将坚定捍卫其与中国长达3,500公里的边界。此前有印度媒体报导称，中印在有争议边境发生新对峙。
《印度斯坦时报》(Hindustan Times)报导称，200多名中国士兵上周进入喜马拉雅西部拉达克(Ladakh)地区，并在此修建了一条2公里长的公路。印度政府将此地视为印方领土。
报导称，印度士兵与中国部队对峙，并要求其撤离，随后在9月10晚间，印度士兵拆除了中国军队修建的临时道路。
印度外交部对此未立即发表评论。
中印两国均试图在中国国家主席习近平访问印度前营造积极氛围，这也是自印度总理莫迪5月份上台以来首次与习近平举行峰会。习近平将在结束对马尔代夫和斯里兰卡的访问后于周三抵达印度。
预计两国将加深商业联系，并为中国投资印度基础设施铺路，但有争议的边界地区依然是两国政治关系向好的一个路障。
印度外交部发言人Syed Akbaruddin表示，莫迪与习近平将在本周讨论边界争端问题。
中国外交部发言人洪磊表示，边界问题没有影响中印关系的发展。
“我们希望两国继续努力，保持这一良好态势，为两国关系的进一步发展创造良好的气氛和条件。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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