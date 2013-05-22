（重发）中国寻求改善中印关系 抗衡美国影响力

（重发以修饰标题）

路透新德里5月22日（记者 Frank Jack Daniel/Rajesh Kumar Singh） - 中国国务院总理李克强本周访问印度，承诺缓和两国紧张关系并扩大贸易，用笑容和热情来安抚骚动不安的印度。这是李克强担任总理以来的首次出外访问。

李克强周二出席中印商务峰会晚餐会发表演讲时称，中国会令中印企业家的梦想成真。李克强的印度之行于周二结束。

中国在担心被美国及其盟友包围之际向印度示好，不过印度方面反应冷淡。

印度对近期在中印边境发生的对峙事件感到不安，也对中国与巴基斯坦的友谊保持警惕。此外，该国政府还对中印贸易失衡、大量中国制造的廉价商品涌入削弱本国制造商竞争力等问题感到担心。

中国现代国际关系研究院（CICIR）印度问题专家胡仕胜称，中方不想看到印度成为其他大国、尤其是美国用来抗衡、监视或遏制中国的棋子。

胡仕胜称，中方希望通过更密切的双边关系，来支持印度与中美保持同等距离的政策。

李克强在演讲中称，中印作为两个快速增长的经济体，应当扩大双边贸易，共同发展。

**考验严峻**

中国同印度在边界问题上存在分歧，50年前还曾为此短暂开战。数十年来，两国在边境一直没有发生擦枪走火事件，但疆界分歧却令两国的正常贸易关系受影响。

印度前外交秘书曼辛格（Lalit Mansingh）称，他觉得中印两国领导人变得开放，愿意处理棘手问题。但他指出，近期中印在边境发生的对峙事件，令印度的耐心受到严峻考验。

“他们（中方）不希望我们拉近与美国的关系。但讽刺的是，他们付诸的行动却是在边境严重挑衅，”曼辛格对路透说道。他还补充说，中国与日本及东南亚国家的海事纠纷，也令邻国感到愤怒。

本周访问结束后，李克强将对巴基斯坦等国进行访问，辛格则将出访日本。而印度与巴基斯坦、中国和日本的关系都不融洽。

**贸易牢骚**

除了边境问题，印度对中国的最大不满在于贸易。1990年代期间，中印几乎没有双边贸易可言，到2011年时两国双边贸易额已经达到730亿美元，但从中大受裨益是中国。

李克强在周二演讲中大力呼吁中印深化经济合作，并表示中国企业可帮助印度快速推进其基础设施的现代化。

但印度抱怨中国没有向印度的医药及IT企业提供公平的市场准入。

一位印度贸易官员谈及中国提出的自由贸易协议时突然放声大笑，他对路透称在中印贸易失衡问题未解决前，印度绝对不会考虑此事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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