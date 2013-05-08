印度同意拆除中印边界地带军事据点

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透印度斯利那加5月7日 - 印度消息人士称，印度已同意应中国方面的要求拆除喜马拉雅中印边界实际控制线附近的一处军事据点，这也是中印结束双方军队对峙的努力之一。
此前，中印两国军队在喜马拉雅高原上的对峙长达三周，直到周日达成协议，双方同意将部队后撤。
以上纷争为印度外长5月9日对中国的访问投下了阴影。中国国务院总理李克强本月晚些时候计划访问印度。
印度称，大约50名中国军人4月15日在喜马拉雅山西部印度境内安营扎寨。一些印度官员和专家认为，这反映出中国对印度在该地区加强活动的担忧。
协议细节目前并未公布，关于拆除物也有不同版本的说法。直接了解印度政府决策的消息人士称，印度同意拆除位于楚玛尔(Chumar)地区的一座金属屋顶的工事。
消息人士称，这个被拆除的工事是在中国军队安营扎寨不久后才设立的。
但印度军方北部司令部的一名官员称，印度已在楚玛尔地区拆除了更多永久性建筑。
这名军官周二对路透表示：“就在我们同意中国的要求后，我们就拆除了楚玛尔地区的碉堡。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。