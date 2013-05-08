印度同意拆除中印边界地带军事据点

路透印度斯利那加5月7日 - 印度消息人士称，印度已同意应中国方面的要求拆除喜马拉雅中印边界实际控制线附近的一处军事据点，这也是中印结束双方军队对峙的努力之一。

此前，中印两国军队在喜马拉雅高原上的对峙长达三周，直到周日达成协议，双方同意将部队后撤。

以上纷争为印度外长5月9日对中国的访问投下了阴影。中国国务院总理李克强本月晚些时候计划访问印度。

印度称，大约50名中国军人4月15日在喜马拉雅山西部印度境内安营扎寨。一些印度官员和专家认为，这反映出中国对印度在该地区加强活动的担忧。

协议细节目前并未公布，关于拆除物也有不同版本的说法。直接了解印度政府决策的消息人士称，印度同意拆除位于楚玛尔(Chumar)地区的一座金属屋顶的工事。

消息人士称，这个被拆除的工事是在中国军队安营扎寨不久后才设立的。

但印度军方北部司令部的一名官员称，印度已在楚玛尔地区拆除了更多永久性建筑。

这名军官周二对路透表示：“就在我们同意中国的要求后，我们就拆除了楚玛尔地区的碉堡。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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