印度和中国军队从边境争议地区同时后撤 结束三周僵持

路透印度斯利那加/新德里5月5日（记者 Fayaz Bukhari/Satarupa Bhattacharjya） - 印度和中国周日同时从喜玛拉雅一处荒地内相距仅几米远的营地撤军，结束长达三周的僵持。两国在该区域边境存在争议，50年前曾发生过战争。

一名印度军方人士对路透表示，双方边境指挥官在举行会议后达成协议，随后撤军。印度外长计划周四访问北京。

目前不清楚中国人民解放军后撤了多远。印度之前宣称中国部队越过印方所认为的边境线多达19公里。两国都不承认中印实际控制线是两国应有的边境线。

国防部和外交部发言人都没有立即予以置评。

“我们的部队从4月16日开始驻扎的地方后撤了一公里。”这名隶属印度军队北方司令部的印度官员表示。

“中国军队也从4月15日开始驻扎的地方后撤，他们(4月15日时)入侵了印度领土。目前不清楚中国军队后撤了多远。”

印度认为这是数年来最严重的边境入侵。

尽管中印关系缓慢回暖，印度仍经常对中印关系表现出担忧。中国是印度最大的贸易伙伴，但是边境问题影响双边关系。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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