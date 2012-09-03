梁光烈访问印度 寻求改善中印关系

路透新德里9月2日电（记者 Frank Jack Daniel/Matthias Williams）---中国国防部长梁光烈对印度进行罕见访问，在中国政府领导层即将换届并面临南中国海争端之际，这应当有助於避免中印发生边境摩擦。

这是中国国防部长时隔八年首次访问印度。梁光烈此行还令外界注意到中印两国争夺亚洲影响力和资源的竞争。

梁光烈是在周日下午抵达孟买的，他此行的目的是寻求打消印度对中国构建包围印度的“珍珠链”的担忧。在此之前，他还对斯里兰卡进行了访问。

中印互为邻国，又都是新兴超级大国，双方关系复杂。两国双边贸易快速增长，但中方警惕印度同美国的密切关系，印度也对两国半个世纪前的边境之战记忆犹新。

印度本周表示，在为期四天的印度之行中，梁光烈将与印度国防部长安东尼（A.K. Antony）讨论边界安全议题，双方可能宣布举行新一轮联合军事演习。

双方预计还会对阿富汗和巴基斯坦问题、北约军队2014年从阿富汗撤军後出现的安全挑战等议题进行讨论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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