梁光烈访问印度 寻求改善中印关系

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透新德里9月2日电（记者 Frank Jack Daniel/Matthias Williams）---中国国防部长梁光烈对印度进行罕见访问，在中国政府领导层即将换届并面临南中国海争端之际，这应当有助於避免中印发生边境摩擦。
这是中国国防部长时隔八年首次访问印度。梁光烈此行还令外界注意到中印两国争夺亚洲影响力和资源的竞争。
梁光烈是在周日下午抵达孟买的，他此行的目的是寻求打消印度对中国构建包围印度的“珍珠链”的担忧。在此之前，他还对斯里兰卡进行了访问。
中印互为邻国，又都是新兴超级大国，双方关系复杂。两国双边贸易快速增长，但中方警惕印度同美国的密切关系，印度也对两国半个世纪前的边境之战记忆犹新。
印度本周表示，在为期四天的印度之行中，梁光烈将与印度国防部长安东尼（A.K. Antony）讨论边界安全议题，双方可能宣布举行新一轮联合军事演习。
双方预计还会对阿富汗和巴基斯坦问题、北约军队2014年从阿富汗撤军後出现的安全挑战等议题进行讨论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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