李克强访问印度 印总理提及边境冲突与贸易问题

路透新德里5月19日（记者 Frank Jack Daniel） - 印度总理辛格周日与到访的中国国务院总理李克强举行会谈时称，近期中印在边境发生的对峙事件可能影响两国关系。

一位了解会谈内容的印度政府高官对路透称，辛格在会晤中表示，当中印边境的“和平安宁”受到影响时，两国的关系也就受到了影响。这是李克强出任中国国务院总理以来的首次出访。

该官员称，辛格说的是中印在喜马拉雅山脉边境发生长达三周的对峙事件。

中印双边贸易额在2011年触及730亿美元，令中国成为印度的最大贸易伙伴国，不过这一数额于去年下滑到660亿美元。

辛格还称，寻找途径平衡印度对中国的贸易逆差十分重要。印度对中国的贸易逆差为290亿美元，两国计划到2015年时将双边贸易额提升至1,000亿美元。

“虽然我们致力于到2015年时将双边贸易额提升至1,000亿美元，但我们将不得不以更平衡的速度推进，”该官员称。

该官员称辛格与李克强进行了富有建设性且诚挚的会谈，但他并不知晓李克强对辛格上述言论的回应。

据新华社报道称，李克强抵达印度后发表声明称：“我期待同印度领导人就双边关系和共同关心的国际、地区问题深入交换意见。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。