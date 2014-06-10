印度总理莫迪呼吁加大中印合作

路透新德里6月9日（记者 Rajesh Kumar Singh） - 印度总理莫迪周一呼吁加大与中国的合作，并表示他计划很快访问中国。

中印近年来快速扩大贸易关系，但在1962年边境战争后，两国的政治关系仍然面临困难。

但莫迪寻求与包括中国在内的邻国接触。和平稳定的睦邻关系，有助于莫迪在国内追求其经济目标。

周一，莫迪会见了正在印度访问的中国国家主席习近平特使、外交部长王毅。

王毅周日同印度外长斯瓦拉杰举行了长达三个多小时的会谈。这是莫迪履新以来，中印两国政府间首次高级别会谈。

“双方会通过外交途径保持接触，就这些访问以及其他会议和多边峰会间隙的领导人交流进行必要的安排，”印度外交部在王毅与莫迪会面后发表声明称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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