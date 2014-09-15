习近平将首访印度 推销高铁增进经贸关系

路透新德里/北京9月14日（记者 Sanjeev Miglani/白宾） - 中国国家主席习近平本周将访问印度，这是莫迪就任印度总理以来两国领导人举行的首次峰会。习近平的此次访问不仅在外交细节上做了准备，而且还将许诺在印度升级铁路网络方面投资数百亿美元。

中国、印度和日本领导人本月在亚洲展开了密集的访问，旨在获取战略影响力、加强防务合作关系以及寻求新的商业机会。

中印两国近年来领土争端问题再度升温，令新德里当局感到忧虑。在这种情况下，中国依然想努力加强与印度的商业往来。

此前日本已经承诺在未来五年向印度投资350亿美元，其中包括引入日本的子弹头列车。日本首相安倍晋三本月稍早在东京会见了到访的莫迪，日本努力深化与印度的防务合作关系。

印度和中国预计会签订一项协议，为中国参与印度新铁路体系建设铺路，其中包括为高速列车铺设新的轨道、安装自动信号系统以及新建现代化的车站。在印度脱离英国统治实现独立以来的67年间，铁路通车里程仅增加了1.1万公里，英国统治时期建设的铁路体系亟需进行升级改造。

中国也在努力参与利润丰厚的印度高速列车市场，并表示中国的报价将低于日本的报价。在截至2011年的五年间，中国新增铁路通车里程1.4万公里。

中国驻孟买总领事刘友法上周对《印度时报》表示，中国政府在印度铁路现代化方面的投资可能最终达到500亿美元。

中国还在寻求在印度再投资500亿美元，用于建设港口、公路以及连接多条河流的一个项目，这些也是莫迪推动的基础设施建设项目的一部分。莫迪将基建视为促进印度经济增长的首要措施。

长期以来，印度和中国因领土问题相互心存猜忌。印度称最近几年中国军队越过军事控制线的事件增加，被迫加强边境防御。

习近平周三对印度访问的第一站是莫迪故乡古吉拉特邦的商业首府艾哈迈达巴德（Ahmedabad），当天是莫迪64岁生日。

习近平将参加该邦一座电力设备工业园的启动仪式。中国还将在邻近的马哈拉施特拉邦建设另一座工业园，主要涉及汽车制造。

习近平和莫迪最初将进行非正式会面，增进了解，这与莫迪与安倍在京都的最初会面类似。

“我们希望在这次访问期间，中印两国过去五六十年来的关系将出现方向性的改变，”印度贸易部长Nirmala Sitharaman说道。

在到访印度之前，习近平对马尔代夫进行访问。印度长期以来认为这个印度洋岛国处于其影响范围之内。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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