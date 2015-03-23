杨洁篪将访问印度就中印边界问题举行会晤

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透新德里3月22日 - 印度外交部发表声明称，中印边界问题中方特别代表、中国国务委员杨洁篪于3月22日至24日赴印度访问，期间举行中印边界问题特别代表第18次会晤。
这是莫迪就任印度总理以来，中印双方首次就此举行会晤。
中印边界问题令两国快速扩大的贸易蒙阴，莫迪希望解决该问题，而且两国在该问题上取得的任何进展都会为预计的莫迪5月访华之行带来积极影响。
中印两国曾因边界问题在1962年开战。
杨洁篪是应中印边界问题印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）邀请，前往印度举行此次会晤并访问印度的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。