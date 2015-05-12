莫迪即将访华 高铁项目成焦点

路透新德里5月11日 （记者 Sanjeev Miglani） - 在印度总理莫迪本周将出访中国之前，中国一直在敦促印度加快推进新德里至金奈的高铁项目，两国都认为经济合作重于地区竞争。

官员称，中国正在对这一价值360亿美元的高铁项目进行可行性研究，并已要求开始建设涵盖部分路段的试验性项目。

中印已经就加快金奈至班加罗尔的高铁走廊建设达成共识，中国寻求在莫迪对铁路系统进行现代化改造的愿景中分得一杯羹。印度每天有2,500万人乘坐火车出行。

这些合作或有助于缓和中印双方在喜马拉雅地区的边境争议，中国海军进入印度洋以及印度与日本和美国的战略协作等问题造成的中印紧张关系。

官员称，中印两国领导人会晤更可能在经济方面取得进展，因中国试图更多参与印度的经济发展。部分受益于统计数据修正，印度现已超越中国，成为世界增速最快的主要新兴经济体。

莫迪似乎乐于鼓励这种投资，尽管印度颇具影响力的安全部门对此持有保留意见。印度军方尚未忘记1962年与中国之间爆发的边境冲突。

“莫迪正在抛弃针对中国的过时策略，”富有影响力的印度外交政策分析家C. Raja Mohan称。

“他已认识到，如果赋予安全部门对经济政策的一票否决权，印度就不可能与世界第二大经济体、主要资本输出国中国建立一个严肃的经贸关系。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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