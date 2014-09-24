中印军队在边境对峙 印军方首脑取消外访

路透新德里/斯利那加9月23日（记者 Sanjeev Miglani/Fayaz Bukhari） - 印度和中国军队在两国存在争议的边境地区驻扎对峙，印度军方首脑因此取消外访活动以密切关注局势发展。此事凸显中印在寻求增进双边关系的同时仍存在很深的分歧。

新德里及克什米尔的军方官员周二称，有中国军队在一周多前进入中印边境实控线印方一侧3公里处驻扎。

这些官员称，印度军队也在附近设了他们的营地，并接到不得退让的命令。

针对路透就该事件的提问，中国国防部在传真回复函中称，“两国边界至今没有划定，双方对实际控制线的理解也不一致。”国防部还表示，中国边防部队始终严格遵守两国达成的有关协议。

中国国防部称，“双方在边境地区发生的问题，可以通过对话协商予以妥善解决。”

一位印度政府官员称，印度已经在楚玛尔（Chumar）地区部署军力大约1,500人，中国大约有800名军人。双方没有正面对峙，相隔有一定的距离。

新德里一位政府官员称，印度军方首脑Dalbir Singh周一取消了对邻国不丹为期三天的访问，以密切关注该边境局势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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