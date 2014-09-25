中印边界领土争端 印度表现渐趋强硬

路透新德里9月25日(记者 Sanjeev Miglani) - 本月早些时候，驻扎在喜马拉雅高原一处偏远地点的印度军队修建了一座小型观察站，他们可以在此观察边界线另一侧的中国军队。

此举激怒了中国军方，后者在印度宣称享有主权的地区修建了一条公路，并要求拆除这座观察站。印度予以拒绝，并拆毁了新修公路的一段，并立即在该地区增派军队。

印度总理莫迪在大选中承诺要执行更为有力的国家安全政策，而中印士兵在拉达克(Ladakh)对峙的事实就是其践行承诺的证据。

双方士兵没有开枪，中印双方上一次发生短时冲突还是在52年前。

但印度军方官员表示，拉达克楚玛尔(Chumar)地区的局势最近几周都异常紧张，凸显出中印两国的激烈分歧。

当中国国家主席习近平9月中旬访问印度之时，莫迪表现得异常率直，私下里就中印间3500公里有争议边境问题向习近平发难。

此后，他在与习近平一道出席的新闻发布会上表示，中印边界的和平与稳定是发展更好中印经济关系的前提和保障。

前印度驻外大使、出身于拉达克地区的史托布丹(P. Stobdan)看到了印度政府想法的改变。

他说：“观察站已经成为争论的焦点。中国已划下红线，他们希望在拆除观察站后再撤军。”

去年，中国军队强迫印度拆除楚玛尔的另一处观察站，以结束双方的对峙。

史托布丹表示：“这一次，印度新政府似乎不愿让步。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。