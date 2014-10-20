中印拟下月举行“手拉手”反恐演习

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透新德里10月17日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度官员称，下月印度将与中国举行反恐演习。这是中印两国政府希望管控双方分歧的一个迹象。
应中国要求，印度还同意改换演习地点，不在印巴边境附近地区进行演习。
几周前，中印军队在两国存在争议的边境地区发生对峙，就公路及 观察哨建筑活动相互指责。
“该演习是建立互信的举措，符合双方利益，”印度国家安全顾问委员会研究中国问题的专家Jayadeva Ranade对路透说。
印度将同中国的反恐合作，视为强调两国均面临来自巴基斯坦境内伊斯兰武装威胁的一种方式。
印度此前安排在距巴基斯坦边境大约110公里的巴廷达（Bhatinda）举行演习。
但中国上周寻求改换演习地点。在此之前，印度与巴基斯坦边境紧张局势升温，双方发生交火，造成平民死亡。
“中国起初同意，但后来选择改换演习地点，原因是该边境地区局势紧张，”一位要求匿名的印度军方消息人士称。
该消息人士称，中印军方将各派103人，参加在印度西部城市浦那（Pune）举行的代号为“手拉手”的演习，演习内容包括夺回被恐怖分子占领的边防哨所等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。