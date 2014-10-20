中印拟下月举行“手拉手”反恐演习

路透新德里10月17日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度官员称，下月印度将与中国举行反恐演习。这是中印两国政府希望管控双方分歧的一个迹象。

应中国要求，印度还同意改换演习地点，不在印巴边境附近地区进行演习。

几周前，中印军队在两国存在争议的边境地区发生对峙，就公路及 观察哨建筑活动相互指责。

“该演习是建立互信的举措，符合双方利益，”印度国家安全顾问委员会研究中国问题的专家Jayadeva Ranade对路透说。

印度将同中国的反恐合作，视为强调两国均面临来自巴基斯坦境内伊斯兰武装威胁的一种方式。

印度此前安排在距巴基斯坦边境大约110公里的巴廷达（Bhatinda）举行演习。

但中国上周寻求改换演习地点。在此之前，印度与巴基斯坦边境紧张局势升温，双方发生交火，造成平民死亡。

“中国起初同意，但后来选择改换演习地点，原因是该边境地区局势紧张，”一位要求匿名的印度军方消息人士称。

该消息人士称，中印军方将各派103人，参加在印度西部城市浦那（Pune）举行的代号为“手拉手”的演习，演习内容包括夺回被恐怖分子占领的边防哨所等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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