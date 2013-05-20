李克强访问印度 印总理提及边境冲突与贸易问题

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里5月19日（记者 Frank Jack Daniel） - 印度总理辛格周日与到访的中国国务院总理李克强举行会谈时称，近期中印在边境发生的对峙事件可能影响两国关系。
一位了解会谈内容的印度政府高官对路透称，辛格在会晤中表示，当中印边境的“和平安宁”受到影响时，两国的关系也就受到了影响。这是李克强出任中国国务院总理以来的首次出访。
该官员称，辛格说的是中印在喜马拉雅山脉边境发生长达三周的对峙事件。
中印双边贸易额在2011年触及730亿美元，令中国成为印度的最大贸易伙伴国，不过这一数额于去年下滑到660亿美元。
辛格还称，寻找途径平衡印度对中国的贸易逆差十分重要。印度对中国的贸易逆差为290亿美元，两国计划到2015年时将双边贸易额提升至1,000亿美元。
“虽然我们致力于到2015年时将双边贸易额提升至1,000亿美元，但我们将不得不以更平衡的速度推进，”该官员称。
该官员称辛格与李克强进行了富有建设性且诚挚的会谈，但他并不知晓李克强对辛格上述言论的回应。
据新华社报道称，李克强抵达印度后发表声明称：“我期待同印度领导人就双边关系和共同关心的国际、地区问题深入交换意见。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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