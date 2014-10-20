中印拟下月举行“手拉手”反恐演习

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里10月17日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度官员称，下月印度将与中国举行反恐演习。这是中印两国政府希望管控双方分歧的一个迹象。
应中国要求，印度还同意改换演习地点，不在印巴边境附近地区进行演习。
几周前，中印军队在两国存在争议的边境地区发生对峙，就公路及 观察哨建筑活动相互指责。
“该演习是建立互信的举措，符合双方利益，”印度国家安全顾问委员会研究中国问题的专家Jayadeva Ranade对路透说。
印度将同中国的反恐合作，视为强调两国均面临来自巴基斯坦境内伊斯兰武装威胁的一种方式。
印度此前安排在距巴基斯坦边境大约110公里的巴廷达（Bhatinda）举行演习。
但中国上周寻求改换演习地点。在此之前，印度与巴基斯坦边境紧张局势升温，双方发生交火，造成平民死亡。
“中国起初同意，但后来选择改换演习地点，原因是该边境地区局势紧张，”一位要求匿名的印度军方消息人士称。
该消息人士称，中印军方将各派103人，参加在印度西部城市浦那（Pune）举行的代号为“手拉手”的演习，演习内容包括夺回被恐怖分子占领的边防哨所等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。