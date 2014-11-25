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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:47 BJT

印度任命中印边界问题谈判特使

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里11月24日 - 印度周一任命国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）为中国问题特使，为两国重启边界问题谈判开辟道路。

多瓦尔将与中国国务委员杨洁篪展开谈判，寻求就中印边界问题达成解决方案。多瓦尔是印度总理莫迪的亲信。

今年9月，中印军队在喜马拉雅西部的拉达克（Ladakh）地区发生对峙。

中国国家主席习近平今年9月访问印度，与莫迪举行首次峰会。中印领导人承诺共同努力、解决两国边界争端。

莫迪办公室在声明中称，多瓦尔将同中方进行边界问题谈判，并开展战略性磋商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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