中国国务委员杨洁篪将访问印度，就中印边界问题举行会晤

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里3月22日 - 印度外交部发表声明称，中印边界问题中方特别代表、中国国务委员杨洁篪于3月22日至24日赴印度访问，期间举行中印边界问题特别代表第18次会晤。
这是莫迪就任印度总理以来，中印双方首次就此举行会晤。
中印边界问题令两国快速扩大的贸易蒙阴，莫迪希望解决该问题，而且两国在该问题上取得的任何进展都会为预计的莫迪5月访华之行带来积极影响。
中印两国曾因边界问题在1962年开战。
杨洁篪是应中印边界问题印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）邀请，前往印度举行此次会晤并访问印度的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
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