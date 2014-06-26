印度政府推进中印工业园区计划

路透新德里6月25日（记者 Tommy Wilkes） - 印度法律部长Ravi Shankar Prasad周三称，印度在与中国设立工业园区一事上向前迈进了一步。

Prasad对记者称，印度内阁已经原则上通过了一份有关中印设立工业园区的谅解备忘录。

他指出，只有在谅解备忘录签署后才能知道协议的细节，但预计中国会在印度税收较低的特别经济区和制造业中心进行投资。

中国外长王毅本月早些时候在新德里与印度外长斯瓦拉杰会面，增加了中国投资印度工业园区的可能性。

之前设立此类工业园区的努力一度暂停，部分归因于印度对中国企业在印度境内设立工厂存在安全疑虑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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