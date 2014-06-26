印度政府推进中印工业园区计划

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里6月25日 - 印度法律部长Ravi Shankar Prasad周三称，印度在与中国设立工业园区一事上向前迈进了一步。
Prasad对记者称，印度内阁已经原则上通过了一份有关中印设立工业园区的谅解备忘录。
他指出，只有在谅解备忘录签署后才能知道协议的细节，但预计中国会在印度税收较低的特别经济区和制造业中心进行投资。
中国外长王毅本月早些时候在新德里与印度外长斯瓦拉杰会面，增加了中国投资印度工业园区的可能性。
之前设立此类工业园区的努力一度暂停，部分归因于印度对中国企业在印度境内设立工厂存在安全疑虑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G