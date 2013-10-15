（更正）辛格访华在即 中印再现签证争议

（内文第三段“射击锦标赛”有误，更正为“射箭锦标赛”。）

路透新德里10月11日 - 两名来自中印争议地区的印度射箭运动员被中国南航拒绝登机，此事引发印度政客的怨言。印度总理辛格近期将访华。

尽管中印两国经济关系迅速发展，且在国际问题上加强合作，但两国的边境争议久拖未决，在1962年还曾爆发过短暂的边境战争。

这两名14岁的女运动员来自阿鲁纳恰尔邦，计划前往中国无锡参加世界青年射箭锦标赛，但周四在搭乘中国南航前往广州的航班时被拒绝登机。阿鲁纳恰尔邦为中印存在争议的地区，中国将该地区称为“藏南地区”，两国均宣称拥有主权。

中国拒绝对中印争议地区的居民护照加盖签证，而是发放“另纸签证”，这令印度深感不满。此次南航拒绝两名运动员登机的理由是护照上没有签证。

阿鲁纳恰尔邦的议员Arunachal Pradesh说：“如果这种情况继续，我们必须抵制与中国的关系。我们希望与中国建立友谊，改善贸易关系，但这并不意味着他们能对我们主张主权。”

最近数十年中印并无边境交火的事件，但争端、签证争议以及唇枪舌剑并不罕见，这也影响到两国的贸易关系。

中国去年发布的新护照的地图中将中印争议标入中国领土范围，此后印度在给中国公民的签证中加入新的地图，将该地区标入印度版图。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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