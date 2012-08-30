中国国防部长梁光烈下周将访印度

路透新德里8月29日电---中国国防部长梁光烈下周将对印度进行罕见访问，寻求深化两国军事关系。

梁光烈将是六年来首位访问印度的中国国防部长。这六年间，中印两国均在争议地区附近加强基础设施与军事建设。

印度政府发表声明称，梁光烈将於9月2-6日访问印度，商讨加强边境“和平稳定”等议题。

声明称：“双方还将对加强两国军队间的防务合作进行磋商。”

1962年，中印曾因阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）和拉达克地区 （Ladakh）主权争端短暂交战。两国当前双边贸易不断增长，但也为亚洲的资源和影响力竞相角逐。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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