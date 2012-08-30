中国国防部长梁光烈下周将访印度

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透新德里8月29日电---中国国防部长梁光烈下周将对印度进行罕见访问，寻求深化两国军事关系。
梁光烈将是六年来首位访问印度的中国国防部长。这六年间，中印两国均在争议地区附近加强基础设施与军事建设。
印度政府发表声明称，梁光烈将於9月2-6日访问印度，商讨加强边境“和平稳定”等议题。
声明称：“双方还将对加强两国军队间的防务合作进行磋商。”
1962年，中印曾因阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）和拉达克地区 （Ladakh）主权争端短暂交战。两国当前双边贸易不断增长，但也为亚洲的资源和影响力竞相角逐。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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