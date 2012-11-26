印度将向中国公民印发有印度版地图的新签证

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透新德里11月23日电(记者 Frank Jack Daniel)---印度将向持有中国最新版电子护照的公民发放印有印度地图的新签证，凸显了亚洲国家围绕领土问题的纷争。
中国在新版电子护照内页上印制了地图，显示该国对有争议领土的主权主张。该地图将喜马拉雅两地区标示为中国领土，而印度也声称对上述地区拥有主权。
中国新版电子护照上的地图意味着，与中国存在有争议领土纠纷的国家不得不在中国公民的护照上盖章，这实际上默认了中国政府的主张。
消息人士称，作为回应，印度正在发放印有印度版地图的签证。
其中一名消息人士称：“印度向持有中国新版电子护照的公民发放印有印度地图的签证。”
最近数月，中国与日本及东南亚国家长期的领土纷争愈演愈烈。
菲律宾周四针对中国的最新电子护照作出回应，称持有该护照的中国人将侵犯菲律宾国家主权。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，今年5月，中国公安部开始印发新版中国护照，新版护照加入了一枚电子芯片，并在内页印有中国地图。
华春莹表示，“该类护照有关图案设计并非针对特定的国家，希望有关国家能够本着理性、克制的态度冷静地对待，以免对中外之间的正常人员往来造成不必要的干扰。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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