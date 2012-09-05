中印军事紧张关系缓和 将恢复联合军演

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透新德里9月4日电（记者 Arup Roychoudhury）---印度国防部长安东尼周二表示，印度同中国计划很快重启两国联合军事演习。中国国防部长梁光烈正在印度访问，寻求舒缓印度对中国在南亚影响力上升的担忧。
这是中国国防部长时隔八年首次访问印度。在访问期间，梁光烈与安东尼讨论了亚太地区的安全问题。印度对亚太地区资源和影响力的争夺，令中国对美国重返亚洲战略再添顾虑。
在中国政府领导层即将换届并面临南中国海争端之际，梁光烈的访问应当有助於避免中印发生边境摩擦。
梁光烈在印度国防部外对记者称，中印已就进一步推动两国友好战略合作夥伴关系、促进两军友好交流与合作达成非常重要的共识。
安东尼称，两国联合军演将“尽快”恢复，但未给出时间表。今年6月，中印派战舰参加了双方的首次联合海军演习，但并未考虑让演习变成例行联合军演的一部分。
安东尼还称，他已接受访华邀请。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。