中印军事紧张关系缓和 将恢复联合军演

路透新德里9月4日电（记者 Arup Roychoudhury）---印度国防部长安东尼周二表示，印度同中国计划很快重启两国联合军事演习。中国国防部长梁光烈正在印度访问，寻求舒缓印度对中国在南亚影响力上升的担忧。

这是中国国防部长时隔八年首次访问印度。在访问期间，梁光烈与安东尼讨论了亚太地区的安全问题。印度对亚太地区资源和影响力的争夺，令中国对美国重返亚洲战略再添顾虑。

在中国政府领导层即将换届并面临南中国海争端之际，梁光烈的访问应当有助於避免中印发生边境摩擦。

梁光烈在印度国防部外对记者称，中印已就进一步推动两国友好战略合作夥伴关系、促进两军友好交流与合作达成非常重要的共识。

安东尼称，两国联合军演将“尽快”恢复，但未给出时间表。今年6月，中印派战舰参加了双方的首次联合海军演习，但并未考虑让演习变成例行联合军演的一部分。

安东尼还称，他已接受访华邀请。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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