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路透中文国际短讯 | 2013年 9月 16日 星期一 13:46 BJT

印度试射远程导弹 射程可及北京

印度周日再次成功试射能够携带核弹头的“烈火-5”（Agni-V）导弹，射程可及北京和欧洲许多地区，这意味着印度在加强核威慑方面又前进了一步。印度正试图追赶中国的军力发展，希望能对中国形成威慑。图为2013年9月15日，印度“烈火-5”导弹升空。路透

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