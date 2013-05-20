李克强寻求中印互信 边界问题惹人忧

路透新德里5月20日（记者 Frank Jack Daniel） - 中国国务院总理李克强上任后首次出访海外，寻求增强中印两国的互信关系。就在几周之前，两国军队在喜马拉雅山区发生对峙事件。

李克强周一在《印度教徒报》《觉醒日报》发表了题为《跨越喜马拉雅山的握手》的署名文章，并表示两国可能成为推动全球经济增长的新引擎。

中印两国对大面积边境地区的主权归属存在争议，并曾在50年前为此兵戎相见。数十年来，两国并未再发生军事冲突，但长期以来持续的边界问题争端阻碍两国改善经济关系。

中印两国军队在喜马拉雅山区的对峙5月3日已经结束，上述文章显然意在平息印度民众对中国的愤怒。

周一在参加完印度方面举行的欢迎仪式后，李克强在印度总理辛格的陪同下发表了即席讲话，表示希望此行能够建立两国之间的互信与合作。

他指出，没有中印两国的战略互信，将无法实现世界和平与地区稳定；没有中印两国的合作与共同发展，也无法实现世界的发展和繁荣。

李克强周日抵达新德里后，两国领导人举行了闭门会谈。

辛格对李克强表示，边境摩擦可能影响两国关系。他还呼吁中方采取更多措施，缓解两国贸易不平衡状况。印度对中国存在290亿美元贸易逆差，印度正在艰难应对创纪录的经常帐赤字问题，这已经成为印度经济面临的主要问题。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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