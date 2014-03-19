印度议会选举临近 印人党打出“中印战争牌”攻击执政党

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透新德里3月18日（记者 Sanjeev Miglani） -印度4月议会选举日渐临近之际，印度人民党（BJP）用手中所握的一份关于当时政府如何搞砸1962年中印战争的秘密报告，向执政的国大党发起攻击。
印度在1962年与中国的边境战争中失败，领导当时政府的是该国独立后的首任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）。
但根据澳大利亚记者马克斯韦尔（Neville Maxwell）曝光的军方调查摘录，是当时政府的前进部署政策加大了冲突的风险。马克斯韦尔曾出过一本关于那场战争的书作，很受欢迎。
印度人民党要求政府公开这份由前陆军中将布鲁克斯（Henderson Brooks）完成的调查报告，以便让国人知道当时政府是如何将军队推入一场只有失败的战争中。
“把这份战争报告列入机密文件，他们究竟是想隐藏什么？”印度人民党发言人Ravi Shankar Prasad说。“我们有权知道哪里出了问题。我们之所以在那场战争中失败，是拜尼赫鲁所赐。”
印度人民党目前在下月开始的议会选举中占优，由总理候选人莫迪（Narendra Modi）领导，该党的竞选策略是将领导国大党的尼赫鲁·甘地家族做为箭矢。
这份军方调查称，按照旨在威慑中国的前进政策，在1962年战争爆发前几个月，尼赫鲁下令军方在争议边境内巡逻并设立岗哨。
“随着前进政策的引入，冲突的风险无疑加大……这项政策的实施对军事形势可能带来的重大变化显而易见，而且事后不能被视为明智之举，”马克斯韦尔曝光的报告显示。
印度国防部发表声明拒绝了要求公开报告的呼吁，称报告涉及敏感内容，且目前仍具有作战价值。
尼赫鲁家族第四代的长孙拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）正在领导国大党进行竞选活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)