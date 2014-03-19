印度议会选举临近 印人党打出“中印战争牌”攻击执政党

路透新德里3月18日（记者 Sanjeev Miglani） -印度4月议会选举日渐临近之际，印度人民党（BJP）用手中所握的一份关于当时政府如何搞砸1962年中印战争的秘密报告，向执政的国大党发起攻击。

印度在1962年与中国的边境战争中失败，领导当时政府的是该国独立后的首任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）。

但根据澳大利亚记者马克斯韦尔（Neville Maxwell）曝光的军方调查摘录，是当时政府的前进部署政策加大了冲突的风险。马克斯韦尔曾出过一本关于那场战争的书作，很受欢迎。

印度人民党要求政府公开这份由前陆军中将布鲁克斯（Henderson Brooks）完成的调查报告，以便让国人知道当时政府是如何将军队推入一场只有失败的战争中。

“把这份战争报告列入机密文件，他们究竟是想隐藏什么？”印度人民党发言人Ravi Shankar Prasad说。“我们有权知道哪里出了问题。我们之所以在那场战争中失败，是拜尼赫鲁所赐。”

印度人民党目前在下月开始的议会选举中占优，由总理候选人莫迪（Narendra Modi）领导，该党的竞选策略是将领导国大党的尼赫鲁·甘地家族做为箭矢。

这份军方调查称，按照旨在威慑中国的前进政策，在1962年战争爆发前几个月，尼赫鲁下令军方在争议边境内巡逻并设立岗哨。

“随着前进政策的引入，冲突的风险无疑加大……这项政策的实施对军事形势可能带来的重大变化显而易见，而且事后不能被视为明智之举，”马克斯韦尔曝光的报告显示。

印度国防部发表声明拒绝了要求公开报告的呼吁，称报告涉及敏感内容，且目前仍具有作战价值。

尼赫鲁家族第四代的长孙拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）正在领导国大党进行竞选活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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