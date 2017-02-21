印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年

路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。

根据通告，这项长期措施于去年5月17日生效实施，针对目标是铁、合金或非合金钢制造的无缝管、管材和空心型材。当时印度政府课征临时反倾销税。

印度钢铁部长Aruna Sharma本月早些时候对路透称，在接下来两个月对最多124种钢铁产品课征长期反倾销税，有着“强有力的理由”。

政府机构数据显示，由于政府宣布的一系列保护主义措施，去年4月至今年1月期间，印度钢铁进口较上年同期下滑37.8%。

印度钢铁企业曾游说采取更多措施，保护他们免受来自中国、日本及韩国廉价进口品的冲击，这些企业包括JSW Steel(JSTL.NS)、塔塔钢铁(Tata Steel) (TISC.NS)、Steel Authority of India (SAIL.NS)等。(完)