印度对从中国进口的热轧钢产品征收临时反倾销税

路透新德里11月3日 - 印度政府周四发布一项公告称，该国已对从中国进口的热轧钢产品征收临时反倾销关税，以减少该类产品的进口，并保护本地钢厂。

公告称，上述反倾销税将持续六个月。

包括Steel Authority of India (SAIL.NS)、JSW Steel (JSTL.NS)和塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)在内的印度钢厂已游说采取保护主义措施，来防止廉价国外钢铁产品进口。这些进口的产品削弱了当地钢厂并挤压了钢厂利润率。(完)