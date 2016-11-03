印度对从中国进口的热轧钢产品征收临时反倾销税

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新德里11月3日 - 印度政府周四发布一项公告称，该国已对从中国进口的热轧钢产品征收临时反倾销关税，以减少该类产品的进口，并保护本地钢厂。
公告称，上述反倾销税将持续六个月。
包括Steel Authority of India (SAIL.NS)、JSW Steel (JSTL.NS)和塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)在内的印度钢厂已游说采取保护主义措施，来防止廉价国外钢铁产品进口。这些进口的产品削弱了当地钢厂并挤压了钢厂利润率。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。