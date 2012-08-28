中印相互敦促对方扩大市场准入

路透新德里8月27日电（记者 Matthias Williams）---印度和中国周一召开贸易部长会议时相互施压对方允许更大市场准入。两国在全球经济低迷之际，寻求扩大双边商业关系。

中印关系不时经历波折，偶尔还会爆发激烈口水战，但两国的商业关系十余年来一直发展良好，两国计划到2015年将贸易额从目前的755亿美元提高至1,000亿美元。

然而，尽管中国是印度最大的贸易夥伴之一，但在两国贸易中，中国占优势。2011/12年度，印度对华贸易逆差达397亿美元，而2001-02年度时才只有10亿美元。

中国贸易部长陈德铭周一在新德里与印度商工部长夏尔马举行会谈，陈德铭呼吁印度改善本国商业环境，包括放宽中方员工赴印签证等。

陈德铭还提到了印度上月决定对进口电力设备加徵关税的问题。外界普遍认为，印度此举针对的是中国企业。

印度方面则抱怨该国企业很难进入中国市场，印度对中国的出口主要是铁矿石等原材料。

双方同意成立联合机构改善贸易数据收集，但未取得重大突破。中方还表示有兴趣投资印度的一个旗舰工业园区。

“两国政府应努力合作，为中印潜在投资者创造更好、更便利、更宽松、更有利企业的环境，”陈德铭通过翻译对记者说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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