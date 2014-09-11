印度官员对习近平访印充满期望

路透新德里9月10日（记者 Manoj Kumar） - 印度官员周三表示，他们对中国国家主席习近平下周的印度之行将揭开中印关系新篇章持乐观态度，对双方的投资协议将带动两国贸易逆差收窄抱有很高的希望。

印度贸易部长Nirmala Sitharaman对习近平的访问充满期望，称习近平可能宣布对印度工业园区进行投资，并且协助设立中印更顺畅合作的路线。习近平将在9月17-18日对印度进行访问。

“我们希望在（习近平）此次访问期间，持续了五六十年的中印关系能够出现方向性的改变，”Sitharaman对记者称。

Sitharaman的上述言论与印度国家安全顾问Ajit Doval言论一致。一些媒体周三援引Doval的话称，在习近平和印度总理莫迪的领导下，中印关系将出现“轨道跳跃”。

Doval在北京发表讲话时称，中印存在争议的边界问题是习近平此次访问的议题之一。

Sitharaman称，印度政府还在与中国企业就在印度进行生产事宜进行磋商。

印度媒体上周报导称，中国计划向印度西部的两个工业园区投资大约70亿美元，当中包括一个位于莫迪老家古吉拉特邦的工业园区。

习近平在访问印度的第一天预计会对古吉拉特邦进行访问。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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