印度官员对习近平访印充满期望

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里9月10日 - 印度官员周三表示，他们对中国国家主席习近平下周的印度之行将揭开中印关系新篇章持乐观态度，对双方的投资协议将带动两国贸易逆差收窄抱有很高的希望。
印度贸易部长Nirmala Sitharaman对习近平的访问充满期望，称习近平可能宣布对印度工业园区进行投资，并且协助设立中印更顺畅合作的路线。习近平将在9月17-18日对印度进行访问。
“我们希望在（习近平）此次访问期间，持续了五六十年的中印关系能够出现方向性的改变，”Sitharaman对记者称。
Sitharaman的上述言论与印度国家安全顾问Ajit Doval言论一致。一些媒体周三援引Doval的话称，在习近平和印度总理莫迪的领导下，中印关系将出现“轨道跳跃”。
Doval在北京发表讲话时称，中印存在争议的边界问题是习近平此次访问的议题之一。
Sitharaman称，印度政府还在与中国企业就在印度进行生产事宜进行磋商。
印度媒体上周报导称，中国计划向印度西部的两个工业园区投资大约70亿美元，当中包括一个位于莫迪老家古吉拉特邦的工业园区。
习近平在访问印度的第一天预计会对古吉拉特邦进行访问。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT