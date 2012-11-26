印度对华签证将中印争议地区标为印度领土

中国新版电子护照内页印制的地图标示出了中国在南海、藏南等区域的主权范围，印度对此作出回应。印度将在给中国公民发放的签证上印制印度地图，其中把“阿鲁纳恰尔邦”（即藏南地区）标示为印度领土。图为中印边境。路透