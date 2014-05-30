印度新总理莫迪邀请习近平访印

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透新德里5月29日 - 印度总理莫迪周四邀请中国国家主席习近平访问印度，以寻求加强中印在贸易和地区安全领域更多接触。
印度外交部在声明中称，中国国务院总理李克强致电祝贺莫迪履新，莫迪在两人的电话交流中发出了上述邀请。
声明还称，李克强在贺电中“传达了中国政府‘想与印度新政府’建立稳健伙伴关系的愿望”。
莫迪表示希望与中国领导层密切合作，共同处理遗留问题。他还补充说“欢迎两国之间有更多的经济合作”。
中国方面没有就此发表官方声明。中国国家领导人上次对印度进行访问是在2012年，当时前往访问的是前国家主席胡锦涛。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)