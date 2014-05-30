版本:
中国
时事要闻 | 2014年 5月 30日 星期五 08:47 BJT

印度新总理莫迪邀请习近平访印

路透新德里5月29日 - 印度总理莫迪周四邀请中国国家主席习近平访问印度，以寻求加强中印在贸易和地区安全领域更多接触。

印度外交部在声明中称，中国国务院总理李克强致电祝贺莫迪履新，莫迪在两人的电话交流中发出了上述邀请。

声明还称，李克强在贺电中“传达了中国政府‘想与印度新政府’建立稳健伙伴关系的愿望”。

莫迪表示希望与中国领导层密切合作，共同处理遗留问题。他还补充说“欢迎两国之间有更多的经济合作”。

中国方面没有就此发表官方声明。中国国家领导人上次对印度进行访问是在2012年，当时前往访问的是前国家主席胡锦涛。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐