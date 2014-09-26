中印就结束边境地带军队对峙危机达成一致

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里9月26日 - 印度政府周五称，印度和中国已经就后撤边境对峙军队达成一致，结束一年来两国间最严重的边境对峙事件。
两国军方本月在拉达克(Ladakh)各自派驻了约1,000名士兵，均指责对方兴建军事基础设施，违反了双方有关维护边境地区和平的协议。
印度外长斯瓦拉吉(Sushma Swaraj)表示，她周四在纽约会见了中国外长王毅，双方同意在本月末之前将各自军队撤回原来的位置。
“最糟糕的阶段已经过去，”印度官方媒体All India Radio援引斯瓦拉吉在纽约对记者的讲述报导称。
印度表示，数百名中国士兵携带推土机和卡车，闯入拉达克地区的楚玛尔(Chumar) 并计划修建一条公路。
中国之前则抗议印度在该地区一处山顶修建了望哨所以及在边界另一处名为Demchok的地区修建灌溉引水渠的决定。
一名政府官员在新德里称，中印双方军队的指挥官周四在一处边境点进行了交流，以制定化解危机的具体细节。
他拒绝提供军队后撤以及是否同意拆除新建筑物的细节。
中国外交部发布的有关中印外长会晤的声明并未提及边境紧张问题，仅表示两国必须落实中国国家主席习近平访问印度的成果。
声明称，“双方要落实两国领导人为双边关系发展确定的战略规划，保持高层交往，增进相互信任，深化务实合作，加强民间往来，携手构建更紧密的发展伙伴关系，将两国战略合作伙伴关系落到实处。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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