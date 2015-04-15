特写：印度建“智能”城化解城镇人口膨胀压力

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度甘地讷格尔4月15日（记者 Aditi Shah） - 印度解决城镇人口增长问题以及吸引投资的重担，在很大程度上落在“智能”城的肩上，该国目前正在西部萨巴尔马蒂河沿岸建设这样的项目。
迄今为止，该“智能”城只有一个现代化的地下基础设施和两座写字楼，仅此而已。
但相关规划可谓周详，其中有对许多印度人而言属于奢侈品的金光闪闪的高塔、自来水、自动收集垃圾设施以及专用电源，完全一派大都市的景象。
印度城镇人口到2050年将增长逾4亿达到8.14亿，该国面临中国曾经出现过的大规模城镇化问题，许多大城市已是不堪负重。
印度总理莫迪在去年5月选举前曾承诺，2022年前将建100座所谓的“智能”城，以协助解决这方面的问题。
“智能”城计划对于莫迪吸引投资的梦想亦至关重要，同时还能为印度民众提供就业机会。根据毕马威预测，“智能”城计划的投资规模大约为1万亿美元。
莫迪的这项宏伟规划正在以该国的首座“智能”城、古吉拉特邦首府甘地讷格尔（Gandhinagar）的郊外开始逐渐成型。印度政府希望这座“智能”城能为印度城镇未来的发展提供模型。
“（印度的）大多数城市都没有进行过统筹规划，”印度国家城镇事务研究所（NIUA）主管Jagan Shah称。该研究所正在协助政府确定“智能”城发展规划的指导方针。
缺乏可进行如此宏大项目的专家以及如何吸引民间资金参与，是建造新城和让现有城市转型面临的众多挑战之一。
“为了让民间资本参与进来，需要减少诸多风险，因为大家都不想要存在风险的提案，”Jagan Shah对路透说，以强调周详规划的必要性。
这座名为古吉拉特国际金融科技城的“智能”城，建成后将成为金融中心，提供税收及其它方面的优惠，以吸引银行、券商以及其他企业前来落户。
该“智能”城项目由IL&FS Engineering and Construction 合作开发，目的是与印度本国的金融中心孟买以及迪拜、新加坡等海外金融中心竞争。
但一些专家认为，建造新城或许并不能解决印度城镇人口膨胀的问题。
“为了应对印度城镇化挑战，我们不得不从现有城市着手，”麦肯锡印度业务主管Shirish Sankhe说。
古吉拉特国际金融科技城占地面积886英亩，从其中一座写字楼的楼顶俯瞰，能看到少许有关这座“智能”城的迹象。
但从尘土飞扬的基础设施中看到用于公用设施的地下管道，这在印度实数首见。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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