莫迪要求印政府官员假期上班大扫除

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
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路透新德里9月29日（记者 Manoj Kumar） - 印度总理莫迪要求政府官员在“圣雄”甘地纪念日10月2日上班进行大扫除。甘地纪念日是印度的公众假期。
莫迪打算在本周四发动全国性的“清洁印度”运动缅怀甘地，此项运动的目标是五年内解决印度的卫生问题，迎接五年后的甘地诞辰150周年。
在包括新德里和孟买在内的许多印度城市，由于经济迅猛增长、人口过于密集、城市规划不善，且乱扔垃圾的行为不受谴责，城市里垃圾随处可见。
世界银行研究显示，印度卫生设施不足，每年给该国带来超过500亿美元的损失，主要与夭折以及卫生问题导致的疾病有关。
印度一些政府官员告诉路透，他们已接到周四上班的命令，要帮助打扫卫生。
国防部一名官员说：“我们都在买扫帚，我们要打扫这里的浴室。现在，这是我们的工作。”
当初印度寻求脱离英国殖民统治时期，甘地就谈到需要改善卫生状况，他说：“卫生比独立更重要。”
印度几周前就开始倡议打扫政府办公室，但最近遇到了来自政府官员的阻力，因他们工作时间延长，且出勤管理严苛。一些官员抱怨称，他们被迫取消公众假期去看望家人的计划。
一名官员说：“多数官员对新政府注重经济增长和改善职场文化充满热情，但做秀得有个限度。我们每天工作近10个小时，现在居然还要求我们公众假期来上班。”
莫迪是印度首个将改善卫生状况、改变卫生间不足局面作为要务之一的总理。
莫迪表示，卫生状况改善将有助于推动经济增长、降低医疗成本和增加就业。
莫迪在上周讲话中呼吁每个印度人一年花100个小时左右、或每周花两小时打扫堆放垃圾的公共场所。
五年前，印度时任环境部长拉梅什（JairamRamesh）的一番话令许多印度人感到震惊。他当时说，印度城市是全世界最脏的，“如果有个诺贝尔脏污奖，印度肯定当选”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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