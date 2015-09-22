专访：印度官员称“印度人的生活方式”是应对气候变化的良方

路透新德里9月21日（记者 Rupam Jain Nair/Sanjeev Miglani） - 印度环境部长Prakash Javadekar周一称，只有没有西方奢侈习惯的“印度人的生活方式”才能使全球不出现气候变化最糟糕的状况。

Javadekar称，随着印度加大力度消除贫穷，该国的温室气体排放量会上升，但得益于可持续性的生活方式，该国的人均碳排放峰值将会低于美国和中国。

“全球最终应当讨论生活方式问题，因为这个星球将会不足以维持奢侈的生活方式。印度人的生活方式是一种可持续性的生活方式。这种生活方式并非源于贫穷，而是来自我们珍视的价值观，”Javadekar在采访中对路透说。

Javadekar没有详谈印度人的生活方式具体是什么样。他此前曾称印度人憎恨浪费性的消费行为，称即使有可支配收入的印度人也过着过比发达国家民众更简单的生活。

近200个国家的代表12月将在巴黎召开会议，以努力敲定气候变化协议。

印度是为数不多的几个未就碳排放“峰值年”作出承诺的大型经济体之一。

Javadekar称，印度碳排放峰值是“遥远的”事情，因为该国需要消除贫穷，让逾3亿仍用不上电的民众使用上能源。

他还称，如果发达国家能提供更多技术和资金应对全球气候变暖，印度会在巴黎气候大会上承诺降低单位GDP碳排放。（完）