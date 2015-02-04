世界还未完全意识到气候变化引发的水资源危机--IPCC

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里2月3日 - 联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）主席帕乔里（Rajendra Pachauri）周二警告称，水资源短缺会导致社区与国家之间出现冲突，而世界仍没有完全意识到许多国家面临因气候变化而导致的水资源危机。

IPCC最新报告预测，到21世纪末，全球气温将上升0.3-4.8摄氏度。

全球气候变暖会带来更多极端天气，譬如会带来引发严重水资源短缺以及影响农产品和食品安全的干旱，而像印度等国家则可能受到重创。

“不幸的是，就水资源而言，世界尚未真正意识到我们将要面临的危机，”帕乔里在一个水资源安全会议上对与会者称。

“如果你看看农产品，还有动物蛋白（这方面的需求与日俱增），这都是用水高度密集型的产业。与此同时，供应面也将出现若干限制因素。首先是因为由于气候变化，水资源循环将会出现重大变化。”

世界各地的发展专家近几年对水资源安全变得日益担忧。

帕乔里称，有必要引进技术，以协助更有效地利用水资源，特别是帮助浪费严重的农业行业有效地利用水资源。

“这（水资源危机）当然也会引发紧张局势，可能导致河岸团体间与河岸国家间出现一些冲突，”他说。（完）