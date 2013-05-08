印度同意拆除中印边界地带军事据点

印度消息人士称，印度已同意应中方要求拆除喜马拉雅中印边界实际控制线附近的一处军事据点。这也是中印结束两国军队对峙的努力之一。中印军队在喜马拉雅高原上的对峙长达三周之久，直至周日达成协议，同意将部队后撤。印度外长将于5月9日访华。路透