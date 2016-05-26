印度央行总裁称中国经济放缓给全球经济造成威胁

路透孟买5月26日 - 印度央行总裁拉詹(Raghuram Rajan)警告称，中国经济增长“大幅”放缓给全球经济带来威胁，强调了中国影子银行系统可能的影响。

印度央行在一份声明中称，拉詹是在周四面向南亚区域合作联盟(南盟)央行总裁发表讲话时做出这一表示的。

“银行系统的不良贷款有可能在当前水平上继续增加，另外，影子银行体系也可能存在严重的弱点，这有可能反馈回银行系统，”印度央行总结拉詹对中国的评论称。

“两者都可能构成重大下行风险，可能给南盟经济体造成第二轮影响。中国经济的成长不仅仅依赖其本国政策，也有赖于全球其他地区的成长。”

据印度央行，拉詹还表示中国经济“大幅”放缓“仍然是全球经济以及南盟区域面临的一个重大风险”。

拉詹之前就曾警告称，中国经济可能会给包括印度在内的其他国家造成溢出效应。(完)