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中国财经 | 2016年 4月 18日 星期一 18:07 BJT

印度对华钢铁产品发起贸易救济调查 中国表示高度关注

路透北京4月18日 - 中国商务部周一表示，中国政府注意到印度近期对中国钢铁产品发起贸易救济调查，中方对此表示高度关注，希望印度商工部严格依照世贸组织规则开展调查。

商务部网站新闻稿援引贸易救济调查局负责人的讲话并称，钢铁产能过剩是全球性问题，各国应当共同应对。

“中国政府高度重视钢铁产能过剩问题，已采取一系列措施化解产能过剩并取得了积极成效。实施贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球钢铁产能过剩和钢铁产业发展问题，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍。”该负责人说。

该负责人强调，中国政府一贯主张审慎、克制、规范使用贸易救济措施，并鼓励中国钢铁企业与国外同行通过贸易、投资、技术合作等多种形式谋求共同发展，化解贸易摩擦，实现互利共赢。

2016年4月中旬以来，印度商工部先后对原产于中国的热轧板卷、不锈钢板等钢铁产品发起反倾销、反补贴调查。（完）

欲览详情，请点击商务部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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