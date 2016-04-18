印度对华钢铁产品发起贸易救济调查 中国表示高度关注

商务部网站新闻稿援引贸易救济调查局负责人的讲话并称，钢铁产能过剩是全球性问题，各国应当共同应对。

“中国政府高度重视钢铁产能过剩问题，已采取一系列措施化解产能过剩并取得了积极成效。实施贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球钢铁产能过剩和钢铁产业发展问题，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍。”该负责人说。