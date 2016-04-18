印度对华钢铁产品发起贸易救济调查 中国表示高度关注

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月18日 - 中国商务部周一表示，中国政府注意到印度近期对中国钢铁产品发起贸易救济调查，中方对此表示高度关注，希望印度商工部严格依照世贸组织规则开展调查。
商务部网站新闻稿援引贸易救济调查局负责人的讲话并称，钢铁产能过剩是全球性问题，各国应当共同应对。
“中国政府高度重视钢铁产能过剩问题，已采取一系列措施化解产能过剩并取得了积极成效。实施贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球钢铁产能过剩和钢铁产业发展问题，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍。”该负责人说。
该负责人强调，中国政府一贯主张审慎、克制、规范使用贸易救济措施，并鼓励中国钢铁企业与国外同行通过贸易、投资、技术合作等多种形式谋求共同发展，化解贸易摩擦，实现互利共赢。
2016年4月中旬以来，印度商工部先后对原产于中国的热轧板卷、不锈钢板等钢铁产品发起反倾销、反补贴调查。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。