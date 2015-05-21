版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 21日 星期四 10:14 BJT

印度将在2015年取代中国成为全球最大煤进口国

路透尼斯5月20日 - 交易商和顾问周三表示，印度在2015年料将取代中国，成为全球最大煤进口国，速度较原来预期更快。

顾问公司Venerable Energy Solutions主管Mayank Garg表示，印度今年的煤进口量应会升至约2亿吨，去年时约为1.8亿吨。

“其速度比原先预期更快，因为中国进口下滑，价格也降下来，而价格对印度来说十分重要。”

Garg在IHS European煤矿会议上表示，如果价格维持在当前水准，印度进口可能会在三至四年内升至2.5亿吨。

全球煤价近几年因供应过剩而低迷。

“进口可能出现爆炸式增长...如果物流方面的制约能够克服，则市场可能会爆炸式增长，”Garg说。

与此同时，中国煤进口降幅大于预期。

路透本周稍早进行的一项调查显示，由于中国寻求支持本国生产商，并且要应对环境方面的担忧，2015年该国动力煤进口料将减少5,200万吨，或四分之一左右。

国际能源署(IEA)的数据显示，包括褐煤在内，中国2014年进口了2.29亿吨动力煤。(完)

(编译 戴素萍/汪红英；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐