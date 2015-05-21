印度将在2015年取代中国成为全球最大煤进口国

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透尼斯5月20日 - 交易商和顾问周三表示，印度在2015年料将取代中国，成为全球最大煤进口国，速度较原来预期更快。
顾问公司Venerable Energy Solutions主管Mayank Garg表示，印度今年的煤进口量应会升至约2亿吨，去年时约为1.8亿吨。
“其速度比原先预期更快，因为中国进口下滑，价格也降下来，而价格对印度来说十分重要。”
Garg在IHS European煤矿会议上表示，如果价格维持在当前水准，印度进口可能会在三至四年内升至2.5亿吨。
全球煤价近几年因供应过剩而低迷。
“进口可能出现爆炸式增长...如果物流方面的制约能够克服，则市场可能会爆炸式增长，”Garg说。
与此同时，中国煤进口降幅大于预期。
路透本周稍早进行的一项调查显示，由于中国寻求支持本国生产商，并且要应对环境方面的担忧，2015年该国动力煤进口料将减少5,200万吨，或四分之一左右。
国际能源署(IEA)的数据显示，包括褐煤在内，中国2014年进口了2.29亿吨动力煤。(完)
(编译 戴素萍/汪红英；审校 徐文焰)
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