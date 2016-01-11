独家：印度将重新向民间企业开放商业煤矿开采 为40年来首见

路透新德里1月8日 - 印度政府正准备向民间企业开放商业煤矿开采，这是40年以来首次开放，旨在使印度这个全球第三大煤炭进口国日后争取实现能源自给自足。

印度煤炭部长Anil Swarup周五向路透表示，政府已确定计划招标的煤矿，目前正在敲定其他条款，例如参与企业的资格标准，以及是否及如何确定营收分成。

他说，政府应该会在两到三个月内制定出一项计划，为之前只是模糊规划的计划设定明确的时间表。

印度制定了一项雄心勃勃的计划，拟到2020年使年度煤炭产量增加一倍至15亿吨。这是印度总理莫迪力争为全国尚未用上电的3亿人口提供电力，同时提振制造业而采取的举措之一。

该计划也将支持政府开发东部的努力。印度东部资源丰富，拥有该国的大部分煤炭储量，但发展落后于西部各邦。

到2020年结束时，国有企业Coal India (COAL.NS)的年产量料将达到10亿吨，另有5亿吨的生产任务印度指望由私营企业来完成--这或许是个艰巨的目标。

眼下，只有Coal India和少量政府所有的企业被允许在印度开采和出售煤炭。

“印度放开这个行业是必要的，如此私营企业方能引入我们一直在谈论的新技术以及效率，”专注于能源行业的Jenissi Management Consultants的Dipesh Dipu称，“但由于这一进程尚未展开，我认为私营企业在这个十年的产量不会超过1亿吨。”

放开这一行业可能会吸引到Adani Group (ADEL.NS)和GVK等印度大型集团对煤炭区块的购买意向，但政府可能会发现要想吸引到力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)、英美资源集团 (AAL.L)和博地能源(Peabody Energy) BTU.N等大型跨国矿企可能比较困难。力拓并未回应置评请求。

在全球供应过剩背景下，煤炭价格现处于多年低位，海外企业则面临着在印度的投资障碍，例如获得土地和环境评估许可方面的问题。

部分私营企业还担心，最佳品质的矿会留给Coal India。(完)