印度总理就“煤炭门”为政府辩护 被议员要求下台

印度总理辛格8月20日在新德里出席仪式的资料图片。 REUTERS/B Mathur

路透新德里8月27日电（记者 Ross Colvin/Satarupa Bhattacharjya）---印度总理辛格周一打破沉默，为政府在“煤炭门”丑闻中的做法辩护，但却遭到议员高呼“总理下台”的反对声浪。“煤炭门”丑闻已导致议会瘫痪，引发政治危机。

出现如此丑闻令印度改革陷入停滞，而目前印度经济明显滑坡，投资者亦呼吁政府改制，以允许更多外资进入养老金、零售、银行及保险等行业。

8月17日，印度政府审计机构发布报告，对政府未经招标就把煤矿开采特许权授予企业提出质疑，政府的做法可能损失数以十亿美元计的财政收入，这就是所谓的“煤炭门”。

辛格称：“我想说的是，任何（针对政府）不当行为的指责不仅没有依据，还缺乏事实。”

在周一之前，辛格对此一直保持沉默。他的沉默却付出了沉重的政治代价，让反对派国大党（BJP）掌握了主动权，从而令政府处处受制。

辛格周一现身下议院，对审计报告中的主要指控做了长达四页的反驳报告，但面对要求他下台的呼声，却只用了寥寥几句予以回应。

“总理递交辞呈，”反对派议员大喊道。数分钟後，辛格赴上议院做同样报告时也遭遇类似情况，他则是沉默以对。

总审计长指称，政府廉价出售煤炭开采权，可能导致政府损失330亿美元的财政收入，不过行业观察人士和政府对上述数字表示怀疑。

国大党扰乱议会已有一周有余，他们依然拒绝停手，除非辛格下台。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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